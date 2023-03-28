Hasan Levent Çöphüseyinoğlu, CHP İl Binasında düzenlediği basın toplantısı ile birlikte Çorum Milletvekili Aday Adaylığını açıkladı. Toplantıya CHP İl Başkanı Ümit Er, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Topkül, İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Hanim Ergül, Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile partililer katıldı.

Ümit Er’in adaylara başarı dilemesi ile başlayan toplantıda konuşmasında depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyen başlayan Çöphüseyinoğlu, “Ülkemizin kurtarıcısı, Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurucusu ve ilk Genel Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde parti üyesi olarak başladığım siyasi hayatıma 2 Dönem Merkez İlçe Sekreterliği, 1 Dönem (2014-2019) Belediye Meclis Üyeliği görevlerinde bulundum. Ticaret ve Sanayi Odası’nda bir dönem meclis üyeliği, aynı zamanda meclis başkan yardımcılığı görevini üstlendim. 2 dönemdir Çorum Mimarlar Odası Başkanlığı yapıyor iken istifa ederek partime ve ülkeme faydalı bir nefer olacağıma inanarak milletvekilliği aday adaylığımı açıklamak istiyorum” dedi.

Levent Çöphüseyinoğlu, “Genel Başkanımız inşallah 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde çıktığımız bu yolda yeniden üreten, enerji, tarım ve hayvancılıkta dışa bağımlı olmayan yasama, yürütme ve yargının herkese eşit uygulamalar yaptığı, yanlış iç ve dış politikaların düzeltildiği, kimsenin ötekileştirilmediği, sen - ben kavgasının olmadığı, üreticilerimize teşvik ve desteklerin sağlandığı, yeraltı ve yerüstü kaynaklarımızın değerlendirildiği, dünyada tekrardan söz sahibi olacağımız Türkiye’mizde hep birlikte refah içinde kardeşçe yaşamak için adayım. Bilinçli ve sağduyulu halkımız ile el ele vererek iktidar olacağız. Bu yolda tüm aday adayı arkadaşlarıma başarılar diliyorum” ifadesini kullandı.

(Volkan SINAYUÇ)

