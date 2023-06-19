2 şehrin kardeş olmasının ardından, Çorum Ulukavak Mahallesi Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı İlhan Kılıç ve ekibi de bölgeye gitmiş ve günlerce burada yemek hazırlama ve dağıtma organizasyonuna yardımcı olmuştu. Çorum Ulukavak Mahallesi Yardımlaşma Dayanışma Derneği ile Afşin Eshab-ı Kehf Gönül Elçileri Derneği (GÖNÜLDER) arasında da kardeşlik protokolü imzalandı.

Ulukavak Derneği Başkanı İlhan Kılıç ile GÖNÜLDER Başkanı Hüseyin Bozkurt, ortak faaliyetler yapmak, dayanışma içinde olmak amacıyla 2 derneği kardeş ilan etti.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan GÖNÜLDER Başkanı Hüseyin Bozkurt, “Çorum Belediyesi ve Afşin Belediyemizin kardeş belediyesinden sonra, Ulukavak Derneği Başkanı İlhan Kılıç beyin ziyaretinde Afşin'imizin derdiyle dertlenen, artık bizim gözümüz ve gönlümüzde kahraman Çorum olarak taht kuran ilin en kapsamlı derneği ile bu anlamlı birliktelikten dolayı mutluyuz. Çorum'dan gelen her bir vatandaşımıza ve dernek başkanına canı gönülden teşekkür ederiz” dedi.

Ulukavak Derneği Başkanı İlhan Kılıç ise Afşin’de yaşanan deprem felaketinin ardından yaraların sarılması amacıyla Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve Çorum halkının her konuda elinden gelen desteği sağladığını, bu süreçte Afşin halkı ile güçlü bir gönül köprüsü oluşturduklarını anlatarak, gönül birlikteliğinin 2 dernek arasında da kardeşlik protokolü ile perçinlendiğini, bundan sonraki süreçte ortak faaliyetler yaparak kardeşlik ilişkilerini daha da güçlendireceklerini söyledi.