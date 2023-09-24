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Merkeze bağlı Eskice Köyü’nde arazi anlaşmazlığı nedeni ile Cafer Y.(54) ile kardeşi Şükrü Y.(47) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine iki kardeş bir birini sopa ile darp ederek yaraladı.

Durumun ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince müdahale edilen yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Cafer Y. ile kardeşi Şükrü Y.’nin bir birlerinden şikayetçi oldukları öğrenildi.