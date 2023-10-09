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Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın yönetiminde düzenlenen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karar bağlandı. Kardeş şehirlerimiz olan KKTC’nin Beyarmudu Belediyesi’ne çöp toplama aracı hibe edilmesi, Filistin Qalqilia Belediyesi’ne ise süpürge aracı hibe edilmesine oy birliği ile karar verildi.



FİLME 1 MİLYON

Ayrıca 4 milyon bütçeyle çekimleri yapılacak olan “Herkes Yapamaz -3” filmine Çorum Belediyesi’nin 1 milyon TL bütçe desteği oybirliğiyle kabul edildi.

Belediye Başkanı Aşgın, bu filmin yapılmasını öneren Çorum Kültür ve Turizm Derneği’ne ve filme bütçe ayıran Çorum Valiliği ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’na teşekkür etti. Belediye olarak bu filmlerin yapılmasına hep destek olduklarını anlatan Aşgın, “Halkbankası Genel Müdürümüz Osman Aslan’la görüştük, desteğini aldık. Çorum Belediyesi olarak inisiyatif almak suretiyle ‘Çorumlunun yaptığını herkes yapamaz 3’ün finansı ve tanıtımı noktasında özel bir konum sahibiyiz. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Filmin 4 milyonluk bütçesinin 2 milyonunu Halkbank Genel Müdürlüğü, 1 milyonunu Çorum Belediyesi, 500 binini Çorum Valiliği, 500 binini ise Çorum Ticaret ve Sanayi Odası karşılayacak.KKTC HEYETİ

TOPLANTIDA

Toplantıya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gelen heyet de katıldı. Çorum Belediyesi’nin kardeş şehri olan KKTC’nin Beyarmudu Belediyesi Başkanı Bülent Bebek ve beraberindeki heyet de toplantıya katıldı.

KKTC Beyarmudu Belediyesi Başkanı Bülent Bebek, Meclis’te bir konuşma yaparak Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve tüm meclise ayrıca Çorum halkına yanlarında oldukları için teşekkür etti.

Beyarmudu’nun çok stratejik bir bölgede olduğunu dile getiren Bülent Bebek, “Burası Türk Cumhuriyeti, Türkiye’nin güney garantisi diyebiliriz. Doğu Akdeniz’e açılan kapı, çok önemli. Bugüne kadar ki hükümetlerin hepsi bunu savundu bugün bu irade artarak devam etti. Bizim bulunduğumuz belediye Kıbrıs’ın en kritik belediyesi. Hizmet verdiğimiz toprakların yüzde 55’i İngiliz Kraliyet toprakları. Çok karışık. Bir kısmı Birleşmiş Milletlerin, bir kısmı Rumların, orada Türkler sıkıştırılmış, izole edilmiş. Bugüne kadar hiçbir irade 18 Ağustos’ta başlatılan Pile- Yiğitler Yol Projesini başlatamamıştı, Allah’a şükür ki bu başladı ve devam ediyor. Pile’de bundan 15 sene evvel bin 500’e yakın Türk vardı. Şimdi ne yazık ki sayıları 500’e kadar düştü. Sebebi de sözde adalet dağıtması gereken misyonu barış olan BM’nin tamamen Rum’un güdümünde Türk’e düşman şekilde bir tavır sergiliyor. 18 Ağustos’ta oradaki barış gücü araçlarını ezin geçin emrini veren benim. Hiçbir şekilde geri adım atmadık. Amaç izole etmek istedikleri Türk halkının önünü açmak, yatırım yapması, gençlerin daha çok proje geliştireceği, iş alanlarının daha da gelişeceği bir ortam yaratmak. Biz Çorum Belediyemize ve yanımızda olan destek verenlere teşekkür ediyoruz.”



KKTC'nin BM kontrolündeki Yeşil Hat üzerinde yer alan Pile köyüne kolay ulaşımı sağlamak üzere uygulamaya konulan yol projesi, 18 Ağustos’ta BM Barış Gücü askerlerince engellenmeye çalışılmış, KKTC güvenlik güçlerinin, BM Barış Gücü askerlerini KKTC topraklarından Yeşil Hat'ta geri itmesi sonucu yaşanan gerginlik son bulmuştu.

Belediye Meclisi toplantısında da bazı imar maddelerinin dışında trampa yapılması, boş kadro ihdası, Dodurga Belediyesi ile Ortak hizmet Projesi de karara bağlandı.