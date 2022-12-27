Tek liste ile yapılan genel kurul neticesinde Başkan Kadir İnkaya ve yönetimi yeni yönetim kuruluna seçildi.

Çok sayıda KARDER üyesinin katıldığı, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunması, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporlarının okunarak ibra edildiği ve yeni dönem tahmini bütçenin görüşüldüğü kongrede bir önceki dönem Yönetim Kurulu Başkanı Necati Güney ve ekibi yeniden aday olmadı.

Yeni Başkan Kadir İnkaya, önceki dönem yönetimine hizmetleri için teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

