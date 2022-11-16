Yaşayan Değerlerimiz Ödülleri ile tanınan Kardelen Sanat Derneği, bu kez farklı bir projeye imza atarak farkındalık yaratmaya çalışıyor.

"Engelleri sanatla aşacağız" sloganıyla, sanat derneklerinin yanı sıra engelli derneklerinin de katılımıyla 12 derneğin destekleyeceği projeye Avcılar Belediyesi de katkı sunuyor.

Kardelen Sanat Derneği ve Beş Nokta Otizm Derneğinin öncülüğünde her ay düzenlenecek olan "Engelsiz Sanat Günleri"nde söyleşiler, belgesel film gösterimi, şiir ve müzik dinletilerini yanı sıra onlarca yazar da kitaplarını imzalayacak.

27 Kasımda Avcılar Engelliler Merkezinde yapılacak etkinlikte ünlü sinema oyuncusu Deniz Akbulut ve TV programcısı-yazar Nursel Eroğlu ile söyleşi, Son Yörükler belgesel film gösterimi, Yağmur Yalçın konseri,Yusuf Ziya Leblebici dinletisinin yanı sıra 32 sanatçı da katılacak. (Haber Merkezi)

