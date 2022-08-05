Ulukavak Mahallesi Yaşatma Dayanışma Derneği Başkanı İlhan Kılıç’ın çevreyoluna yapılacak olan üst geçit ile ilgili açıklamalarının ardından Karayolları Bölge Müdürlüğü de bir açıklama yayınladı.

Karayolları Bölge Müdürlüğü, Kılıç’ın ‘üst geçit yanlış yere yapılıyor’ konulu açıklamasına cevap verdi.

Buna göre İlhan Kılıç’ın şu anda yaya üstgeçinin imalatına başlanan noktaya yapılması ile ilgili talebi ve tutanakta imzası bulunduğu belirtilen Karayolları Bölge Müdürlüğü açıklamasında şu görüşlere yer verildi: “( İskilip – Laçin ) Ayrım Farklı Seviyeli Kavşak ve Bağlantı Yolu inşaatı için, sözleşme imzalanarak yapım çalışmalarına başlanılmıştır. Farklı seviyeli kavşağın yapılacağı noktada bulunan yaya üst geçidinin demontajının yapılarak Çorum Çevre Yolu üzerinde başka bir noktaya montajının yapılması konusu gündeme gelmiştir. Bu esnada İlim Yayma Cemiyeti önündeki kavşakta ölümlü kazaların meydana gelmesi nedeniyle, İlgili Belediye Başkanlığı ve yereldeki yoğun talepler doğrultusunda bu noktaya montajının yapılması gündeme gelmiştir.

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun Madde 68’deki hususları dikkate alınarak, 795-04 Kontrol Kesim No’lu Merzifon-Çorum-Sungurlu Devlet Yolunun Çorum Çevre Yolu kesiminde Çorum Belediyesi, Ulukavak Mahalle Muhtarlığı, Ulukavak Mahallesi Yaşatma ve Dayanışma Derneği, Karayolları 73.Şube Şefliği ve Karayolları 7.Bölge Müdürlüğünün katılımı ile saha gezisi yapılarak, İlim Yayma Cemiyetinin bulunduğu kavşağın 200m Samsun istikametine yaya üst geçidinin montajının yapılması katılımcıların oybirliği ile tutanak altına alınmıştır. Bu doğrultuda yaya üst geçidinin yapım çalışmalarına başlanılmıştır.

Gazete haberinde adı geçen İlhan Kılıç’ın da şuan yaya üstgeçitinin imalatına başlanılan noktaya yapılması ile ilgili talebi ve tutanakta imzası bulunmaktadır. Ulukavak Mahallesi Yaşatma ve Dayanışma Derneği Başkanı İlhan Kılıç’ın Üst geçit yanlış yere yapılıyor ifadeleri gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

(Haber Merkezi)