Denizli İhracatçılar Birliğinden genel kurula çağrı Denizli İhracatçılar Birliğinden genel kurula çağrı

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Karayolları Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 102 Sözleşmeli Personel alınacak.
Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Avukat, Tekniker ve  Büro Personeli pozisyonlarına başvurmak isteyen adayların  Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden 28 Mart 2023 tarihine kadar  başvuru yapmaları gerekmektedir.
Adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı ve www.kgm.gov.tr internet siteleri üzerinden ulaşabilecek.
Karayolları Genel Müdürlüğünün sözleşmeli personel alım ilanına ulaşmak için tıklayınız
 