Babası Muammer Karayel ile birlikte Muhsin Dere’yi makamında ziyaret eden Cebrail Karayel, Konyaspor’da giydiği 90 numaralı, imzalı formasını hediye etti.

Bakan Yardımcısı Dere, ziyaretle ilgili olarak kendi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparken, “Futbol hayatına Konyaspor'da devam eden Sungurlulu hemşehrimiz, Cebrail Karayel ile babası Muammer Karayel’i Bakanlığımızda misafir ettim.

Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyor, kendisiyle gurur duyduğumuz Cebrail kardeşime kariyerinde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

(Hüseyin AŞKIN)

