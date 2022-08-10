Hatay’da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Türkiye finallerinde Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nden 2 sporcu Çorum’a bronz madalya ile döndü.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Karate Federasyonu tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Karate Türkiye finalleri 9-10 Ağustos tarihleri arasında Hatay’da yapıldı. Hatay’ın İskenderun ilçesinde gerçekleşen müsabakalara ülke genelinden çok sayıda sporcu katıldı. Çekişmeli maçlara sahne olan müsabakalar sonunda Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Ahmet Emin Demir 40 kiloda, Kayra Yağlı ise 60 kiloda Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldular.

(Rıfat KARA)