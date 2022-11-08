Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Karate Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen 7.Cumhuriyet Kupası İllerarası Karate Turnuvası 5-6 Kasım tarihleri arasında Sivas’ta yapıldı. Ülke genelinden 25 kulübün katıldığı turnuvada Çorum’u Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü temsil etti. Karate İl Temsilcisi ve aynı zamanda Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Karate antrenörü Samet Türe gözetiminde tatamiye çıkan Çorumlu sporcular önemli bir başarıya imza atarak Çorum’a 19 madalya ile dönerken, Ümitler Genel klasmanda da takım halinde üçüncülüğü elde etti.

Kumite kategorisinde mücadele eden Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün sporcularından Metin Badak 35 kiloda birinci, Kayra Nejan Demirci 45 kiloda birinci, Zeynep Sude Kabadayı +40 kiloda birinci, Buğra Özeker 40 kiloda birinci, Kerem Tuğra Yağlı +70 kiloda birinci, Kerem Şimşek 30 kiloda ikinci, Hatice Sena Çolak 30 kiloda ikinci, Yiğit Gözübüyük 42 kiloda ikinci, Yağız Gözübüyük 47 kiloda ikinci, Kayra Yağlı +52 kiloda ikinci, Kübra Çatar 45 kiloda ikinci, Kutay Tekin 57 kiloda ikinci, 30 kiloda Abdullah Türk üçüncü, Beyza Nur Doğan 30 kiloda üçüncü, Furkan Agurtlu +45 kiloda üçüncü, Metehan Höçük 47 kiloda üçüncü, Umut Kaan Kaymak 57 kiloda üçüncü, Rıdvan Cennet 70 kiloda üçüncü ve Çağla Sezer +54 kiloda üçüncü olmayı başardı.

Dereceye giren Çorumlu sporcular müsabakalar sonunda düzenlenen törenle madalyalarını aldılar.

(Rıfat KARA)

