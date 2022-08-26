Ortada ihraç kararını gerektiren bir durum olmadığının altını çizen Öztürk, kararı alan tertip kuruluna, yanlıştan dönmeleri çağrısında bulunurken, “Aksi takdirde Çorum FK düşmanlığına ortak olmuş olacaklar” ifadelerini kullandı.

GEREKLİ ADIMLAR ATILACAK

Öztürk’ün konuyla ilgili açıklaması şöyle:

Çorum FK olarak yeni sezona ‘Birlikte Başaracağız’ sloganı ile gerek A takımda gerekse altyapımızda güçlü bir yapılanmaya girdik. Bu dönemde herkesi kucaklayan bir anlayış ile hareket ettik ve etmeye devam ediyoruz.

Sezonun ilk turnuvası olan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun Mahalleler arası Futbol Turnuvası’na üç takımla katıldık. Ancak, grup maçları bittikten sonra anlaşılmaz bir kararla Çorum FK takımları turnuvadan ihraç edildiler. Çocuklarımızın emeğini çalan ve tüm camiayı büyük hayal kırıklığına uğratanlarla kamuoyu önünde hesap sorulması ve gerekli adımların atılacağının tüm spor camiası tarafından bilinmesini istiyoruz.

AMACIMIZ ŞAMPİYON OLMAK DEĞİL

Yaşanan süreci kısaca özetlersek, turnuvaya kulüpler istediği kadar takım çıkarma hakkı verildi. Bizler de altyapı çalışmalarımıza katılan sporcularımızdan oluşturduğumuz üç takımla turnuvaya katılmak için başvurumuzu yaptık.

Tek bir takım çıkartarak şampiyon olmak yerine, her yaş grubunda üç farklı takım kurarak yetenekli sporcularımızın maç tecrübesi kazanması ve yeteneklerini görmek istedik. Bu doğrultuda 2010 doğumluları Çorum FK1, 2011 doğumluları Çorum FK2 ve 2012 doğumluları ise Çorum FK 3 olarak turnuvaya katılmak için hazırladığımız listeleri ASKF’ye verdik.

EN BAŞTA BİR SORUN OLMADIĞI SÖYLENDİ

Çekilen kurada takımların isimleri Çorum FK, Çorum FK1 ve Çorum FK 2 olarak çıktı. Kura çekimi sonrasında listelerde değişiklik varsa Cuma gününe kadar süre verildi. Biz de listelerimizi yenileyip yeniden teslim ettik ve sorun olup olmadığını sorduk, bize bilgi vereceklerini söylediler.

Grup maçları oynandı ve Çorum FK ve Çorum FK1 takımlarımız gruplarında birinci olarak çıktı. İkinci tur maçları öncesinde ASKF listelerde farklılık olduğunu belirterek toplantıya çağırdı. Bize yapılan suçlama, avantaj sağlamak için verilen listedeki isimleri farklı grupta oynattığımız suçlaması oldu.

Bizim şampiyonluk gibi bir hedefimiz olmadığını, takımlarımızı bölerek üç ayrı takım çıkardığımızı hatta listeleri verirken bir sorun olup olmadığını sorduğumuzda olmadığının söylendiğini, sorun varsa neden grup maçları öncesinde bunun bildirilmediğini sorduk, ancak cevap alamadık.

ÇORUM FK DÜŞMANLIĞI

Buna rağmen Çorum FK takımlarının turnuvanın ihraç edileceğini, takımların farklı gruplarda oynatıldığını iddia ettiler. Bizler böyle bir şeyin olmadığını, kulüp olarak böyle bir suçlamayı bile kabul etmeyeceğimizi bildirerek toplantıdan ayrıldık.

Daha sonra Çorum FK’nın tüm takımlarının turnuvadan ihraç edildiği kararının alındığını öğrendik. Bu konu ile ilgili olarak, ASKF’den bir açıklama yapılmasını bekledik ancak kamuoyuna bu konuda tek kelime bilgi verilmedi. Yayınlanan fikstürler, ertesi gün değiştirilerek Çorum FK listeden çıkartıldı. Bu değişimi görünce emek hırsızlığı ve Çorum FK düşmanlığını açıkça gördük.

Buradan karar verenlere soruyoruz, sahada yenemeyeceği takımı emek hırsızlığı yaparak, ihraç kararı vermek kime hizmet etmektir? Mademki Çorum FK’nın üç aynı yaş kategorisindeki takımlarımız farklı gruplarda oynadı o zaman neden 2010 doğumlu sporculardan oluşan takım ihraç edilirken, 2011 doğumluların olduğu diğer takım fikstüre dahil edildi?

ÜZERİMİZE ATILAN BU SUÇ TEMİZLENMELİ

Bu kararı alarak emek hırsızlığı yapanlar, bulunduğu konumu kötüye kullanarak avantaj sağlamak için hırsızlık yaparak büyük Çorum FK camiası zan altında bırakmak isteyenler suçüstü yakalanmıştır. Bu kararı alan üç kişilik tertip kurulu üyeleri, bu yanlıştan dönmeli ve camia olarak üzerimize atılan bu suçu temizlemeli. Aksi takdirde Çorum FK düşmanlığına ortak olmuş olacaklar. Bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağımızdan, Çorum FK camiasının haklarının sonuna kadar koruyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın”

(Hüseyin AŞKIN)