İl Başkanı Karapıçak beraberinde Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Ticaret Borsası’na nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette yeni dönem hedefleri hakkında Naki Özkubat’tan bilgi alan Karapıçak, çiftçilerle, tüccar ve sanayiciyi buluşturan Ticaret Borsası'nın ekonomik hayatın en önemli faktörlerinden birisi olduğunu kaydetti. Ticaret Borsası’nın ilimiz ve çiftçiler için önemli bir meslek kuruluşu olduğunu belirten Agah Karapıçak, yeniden başkanlığa seçilen Naki Özkubat ve yönetimine başarılar dileyerek, her konuda kendilerine destek olacaklarını söyledi.

Tarımın dünyadaki öneminin giderek arttığını dile getirerek MHP’nin her zaman çiftçinin yanında olduğunu ifade eden Agah Karapıçak, “Sayın Başkan ve Yönetimine borsamız ve şehrimize dair yapmış oldukları faydalı çalışmalardan dolayı teşekkürlerimizi sunarak, yapılacak her faydalı çalışmada destek olacağımızı belirttik. Misafirperverlikleri adına çok teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyoruz” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Naki Özkubat, “Üyelerin teveccühü ile yeniden göreve geldik. İlimize ve üyelerimize hizmet noktasında gerçekleştireceğimiz projelerimizde sizlerin desteklerini istiyoruz. Bizlerin tek gayesi birlik ve beraberlik içerisinde ilimize hizmet etmek. Daha gelişmiş bir Çorum için çalışmak” açıklamasında bulundu.

