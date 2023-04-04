Karapıçak, Çamlıca Gençlik Kıraathanesi, Berk Kıraathanesi, Kardeşler Çay Ocağı'na uğrayarak, vatandaşlarla çay içip hasbihal yaptı.

Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen sohbette Başkan Karapıçak, 14 Mayıs seçimlerinin öneminden bahsederek vatandaşlardan tam destek istedi.

Her zaman olduğu gibi Ramazan Ayı’nda da Çorumlu vatandaşlarla bir araya gelmeye özen gösteren Başkan Karapıçak, "Aziz Milletimizin hal ve hatırlarını sorarak yaklaşan seçimleri hep birlikte değerlendirdik. Millete yıkımı vaad eden zillete karşı Cumhur İttifakınımızın birliğini hep birlikte haykırdık" dedi.

Başkan Karapıçak, Çorum halkına huzurlu ve bereketli bir Ramazan Ayı geçirmelerini temenni etti.