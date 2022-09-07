MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı başta olmak üzere Çorum’dan çok sayıda MHP yöneticisi 24. Etimesgut Belediyesi Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali etkinliklerine katılım sağladı.

Festival alanında yer alan Çorumlular Evi’nde hemşehrilerle buluşarak hasret gideren Agah Karapıçak, muhteşem organizasyon nedeni ile Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Etimesgut'ta Oturan Çorumlular Derneği Başkanı İsa Çakır ve diğer yetkililere misafirperverlikleri nedeniyle de teşekkür etti.



(Volkan SINAYUÇ)

