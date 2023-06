“Nasıl bir toplum olduk anlamış değilim. Neye tepki vereceğiz neye vermeyeceğiz. Bu ülkeye bu millete asıl zarar veren nedir, ne değildir bunun ayrımını yapamayacak kadar körleşmişiz” ifadelerini kullanan Bek, açıklamasında şunları söyledi:

“Çocuklar taciz tecavüze uğrar çıt yok. Kadınlar öldürülür çıt yok. Ortalık yangın yeri, her gün her şeye zam, alım gücümüz tükenmiş, 1, 2 lira ucuz bir şey bulacağız diye market market dolaşıyoruz. Ekmek kuyruğu, ucuz et kuyruğu, patates-soğan kuyrukları, iş kuyruğu bunlara çıt yok. Akşam pazar yerlerinde çöp kutularının başında insanlar karnını doyurmaya çalışıyor çıt yok. 5-10 maaşlılara çıt yok. İsrafın haram olduğunu bile bile pervasızca israfçılara çıt yok. Kısacası yolsuzluğa, yoksuzluğa, yasaklara çıt yok, neymiş efendim bunu niye konuştun tutukla, o sanatçının sesini giyimini sevmiyorum, konserini iptal et. Bir avuç yobaz zihniyet bu güzel milleti ayrıştırmak üzere iş başında. Herkesi bu tehlikeden uyanık olmaya davet ediyorum.

Bu gidişat umut kırıcı, kaygı verici, huzur bozucu. Bu tür zihniyetlerin ülkemize nasıl zarar verdiğini ne yazık ki çok acı öğrenmiştik. Bu zihniyetlere taviz verdiğimiz sürece bu ülkeye, aydınlık yarınlara geleceğimize hançer saplarız.

Sanatımıza, sanatçılarımıza geleceğimize birlik beraberliğimize kıymayalım. Gelin hep birlikte bu karanlık zihniyete dur diyelim. Yoksa yarın yine çok geç olacaktır.

Ve diyorum ki, bugün 1 Eylül Dünya Barış Günü; gülümsemenin dili dini ırkı yoktur. Aynı gökyüzünün altında, insanca ve hakça yaşayacağımız bir düzende, barış dolu bir dünya dileğimle, Dünya Barış Gününüz kutlu olsun.” (Taner ŞİMŞEK)