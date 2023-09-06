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Sektöründe, 40 yıldır Çorum’un önde gelen aktörlerinden biri olan New Holland Bayii Karakaşlar Traktör, forklift alanında da yalnız Çorum’a değil, bölgeye hitap etmeye başladı.

Karakaşlar Traktör A.Ş., ENKA Holding bünyesindeki ENKA Pazarlama’nın ana distribütörü olduğu Heli ve TCM Forklift’in, Çorum, Sinop, Amasya ve Bolu’yu kapsayan bölge distribütörü oldu.

Karakaşlar A.Ş. Satış Müdürü Hayrettin Karakaş ile ENKA Pazarlama İhracat-İthalat A.Ş. Bölge Satış Müdürü Hüseyin Karamanzade, gazetemizi ziyaret ederek konuya ilişkin Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a bilgi verdiler.

Hayrettin Karakaş, dizel ve akülü forkliftlerin yanı sıra, her türlü depo içi ekipmanları ile de Çorum’un ve bölgenin hizmetinde olduklarını söyledi.