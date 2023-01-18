Geçtiğimiz hafta sonu bazı Merkez İlçe yöneticileri Mithat Şen, Cemalettin Akdağ ve Murat Gül ile birlikte Karahisar Köyü’ne çıkarma yapan Muhammed Taha Derin, hayvancılık ve çiftçilikle uğraşan köy halkına bir dokundu bin ah işitti.

Gübre, ilaç ve mazot gibi girdi maliyetlerinin yüksekliğinden dolayı çiftçilik yapacak hallerinin kalmadığını ifade eden köy sakinleri, eski günleri arar olduklarını söylediler.

Ayrıca Büyükdüvenci ile Ayvalı arasında bulunan yolun çok kötü olduğunu, yamadan geçilmediğini belirten köy sakinleri milletvekillerine seslenerek, “Neden diğer köylerin yollarına bakım var da bizim köyümüze bakım yok. Ama oy istemeye gelince geliyorlar” dediler.

Gelecek Partisi Merkez İlçe Başkanı Muhammed Taha Derin ise Mayıs ayında yapılacak olan seçimler sonrası Millet İttifakı’nın iktidara geleceğini ve bu sorunların üstesinden ittifak bileşenleri olarak hep birlikte geleceklerini kaydetti. (Haber Merkezi)

