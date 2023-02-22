Karahacipliler Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Cemal Büzkaya, dernek üyeleri ile bir araya gelerek, depremzedelere neler yapabilecekleri konusunda istişarelerde bulundu. Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dileyen Büzkaya, tüm köy sakinlerine seslenerek, “Şimdi bir ve beraber olma zamanıdır. Şimdi yaraları hızla sarma zamanıdır” diyerek, tüm köy halkından karınca kararınca depremzedelere sahip çıkmaları konusunda çağrıda bulundu.

Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun’un da katıldığı toplantıda dayanışma örneği gösteren Karahacipliler, depremzedelere un ve şeker yardımı başta olmak üzere temel gıda maddesi yardımı yapma kararı aldı.



(Haber Merkezi)

