CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Kızılpınar ve bölgesinin yol ve su sorunlarının bir an önce çözülmesini, verilen sözlerin yerine getirilmesini istedi.

Çorum Merkez Kızılpınar Köyünde düzenlenen Karagöl Fasulye Şenliğine katılan CHP İl Başkanı Tahtasız ve beraberindeki parti yöneticileri ile birlikte, köy halkının ve bölgenin sorunlarını dinleyerek, kuruyan ve üreticileri zor durumda bırakan Karagöl’e yeniden hayat verilmesini, valinin, milletvekillerinin köy halkına verdiği sözlerine tutmasını talep etti.

Kızılpınar, Acıpınar, Çalyayla, Erdek, Eskiköy, Eşençay, Salur, Arslanköy, Akyazı, Çaltıcak, Dutçakallı, Öksüzler ve İbik köylerinin Çorum’un sebze ve meyve ihtiyacını büyük oranda karşılayan, çalışkan, üretken insanların bulunduğu bir bölge olduğuna dikkati çeken Tahtasız, “Bu köylere her geldiğinizde birlik ve beraberlikten bahsediyor, ‘biz kardeşiz, biriz, beraberiz’ diyorsunuz ancak 10 yıldır verilen sözler yerine getirilmedi. Köylüler suya hasret kaldı, tozlu yollardan geçmekten bıktı. Üreten, çalışan insanları daha fazla cezalandırmayın. Son derece insani bir hizmet olan yol ve suyu bu bölge insanından esirgemeyin” dedi.

“KÖY HALKI YOL VE SU İSTİYOR”

Kuruyan Karagöl’de incelemeler yapan Tahtasız, “Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, 2020 yılının Kasım ayında buraya geldi, Karagöl’ün kuruduğunu, buranın bir an önce temizleneceğini, eski haline kavuşturulacağını müjdeledi. Ancak aradan geçen 2 yıla rağmen burada herhangi bir çalışma yapılmadı.

Kızılpınar’dan Acıpınar’a kadar olan yol stabilize. İnsanlar artık toz yutmaktan bıktı. Yetkililer 10 yıldır her geldiklerinde söz veriyorlar, Milletvekili Ahmet Sami Ceylan da, Vali Mustafa Çiftçi de bu sözü verdi ama ne hikmetse bu köyün yolları bir türlü yapılmıyor.

Ayrıca Çorum Valiliği İl Özel İdaresi tarafından yapılan bir gölet var. Geçen yıl geldik, burada meyve ağaçlarının kuruduğunu dile getirdik. Bu köylerin sorunlarına neden el atılmıyor? Çalışkan, üretken insanların bulunduğu bu bölge Çorum’un fasulye, ceviz, kiraz, domates, biber, salatalık başta olmak üzere birçok sebze-meyve ihtiyacını karşılıyor. Bu çalışkan köylüye neden destek verilmiyor? Köylüler suya hasret kaldı. Lütfen verdiğiniz sözleri yerine getirin. Buraya geldiğinizde ‘biz kardeşiz, biriz, beraberiz’ diyorsunuz ama 10 yıldır ne yol, ne su hizmeti gelmedi” ifadesini kullandı.

SUSUZ GÖLET!

Mehmet Tahtasız’ın verdiği bilgiye göre; Çorum Valiliği ve İl Özel İdaresi tarafından Eskiköy ve Eşençay köylerinin yararlanması amacıyla yapılan tarımsal sulama göletine 6 yıldır su verilemiyor.

Yapımı tamamlanan gölete güvenen üreteciler ise boş olan arazilerine ceviz, kiraz ve çeşitli meyve fidanları dikti. Gölete su verilememesi sonucu dikilen fidanlar kurudu.

Eskiköy’e 2017 yılı Eylül ayında Valilik ve Özel İdare desteği ile 11 dönümlük alana sahip, membran sistemli 25 bin metreküplük brüt su hacmine sahip bir tarımsal sulama göleti yapıldığını bildiren Tahtasız, yatırımın tamamlanmasına rağmen gölete su verilemediğini söyledi. Tahtasız, “2017 yılından bugüne gölete su basılamadı. Kızılırmak akıyor, Çorumlu bakıyor dediğimiz olay bu. Çorum’un çalışkan, üretken insanlarından oluşan Eşençay-Eskiköy bölgesi mağdur ediliyor” dedi.

Tahtasız, yetkililere seslenerek, “İşletemeyecekseniz bu yatırımı neden yaptınız? Kızılırmak’tan buraya su getiremeyecekseniz neden çiftçiyi umutlandırdınız. Çiftçi arazilerine ağaç dikti, emek harcadı, masraf yaptı, şimdi ağaçlar kurudu. Fizibilite, araştırma yapmadan neden milletin parasını harcadınız. Madem ki bu yatırımı buraya yaptınız o halde suyunu da getirin, üreticiyi mağduriyetten kurtarın” şeklinde konuştu.

Ziyareti sırasında CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız’a; İl Başkan Yardımcıları; Duran Arslan, Burhan Erdem, Belediye Meclisi Üyesi Erkan Özbal, CHP İl Disiplin Kurulu Üyesi Kamil Deveci, Kızılpınar Köyü Muhtarı Ekrem Uyar, Dernek Başkanı Menduh Günen, bazı partililer ve köy halkı da eşlik etti. (Haber Merkezi)