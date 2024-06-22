Samsun Valiliği artan rüzgar nedeniyle vatandaşlara ‘Denize girmeyin’ uyarısında bulunmuştu. Kolluk kuvvetleri ve Samsun Büyükşehir Belediyesine ait cankurtaranlar da megafon ve hoparlörler ile sahildeki vatandaşlara sürekli uyarılarda bulunurken, sabahın ilk saatlerinden itibaren boğulma ihbarları yapıldı. Dalgalı denize aldırmayan ve çoğunluğunu şehir dışından gelen insanların oluşturduğu 4 kişi farklı mevkilerde boğulma tehlikesi geçirdi. Atakum ilçesinde farklı bölgelerde boğulma tehlikesi geçiren 2’si kadın toplam 4 kişi vatandaşlar ve cankurtaranlar tarafından boğulmak üzereyken son anda kurtarılarak sahile çıkartıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan vatandaşlar, ambulanslar ile ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRENLERİN ÇOĞU ŞEHİR DIŞINDAN

Boğulma vakalarına şahit olan vatandaşlar İhlas Haber Ajansı (İHA) mikrofonlarına yaptıkları açıklamada, boğulma tehlikesi geçiren bazı vatandaşları kendilerinin çıkarttıklarını söyledi. Boğulma tehlikesi geçirenlerinin büyük kısmının şehir dışından geldiğini belirten vatandaşlar, onların Karadeniz’deki rip akıntısının (çeken akıntı) farkında olmadıklarını ve bu yüzden boğulma tehlikesi geçirdiklerini ifade etti.

Bazı vatandaşlar şehir dışından Samsun’a denize girmek için geldiklerini fakat dalgalı olan denizde açılmadıklarının altını çizerken, boğulma vakalarına şahit olan çocuklar da denizin kıyı kesiminde serinleyip, uzaklaşmamaya dikkat etiklerini söylediler.

Dalga yüksekliğinin zaman zaman 1 metreyi geçtiği Samsun’da hırçın dalgaların karayı dövmesi nedeniyle sahilden açık sulara doğru yaklaşık 100 metrelik kısım da kahverengini aldığı gözlemlendi.

Yetkililer bulanıklaşan suda kayıpların berrak suya oranla daha zor fark edildiğinden dalgalı ve bulanık sularda denizde ileriye açılmanın sakıncalı olacağını sıklıkla vurguluyor. Polis ve cankurtaranlar vatandaşları sık sık dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.

Editör: İHA AJANS