Erkan Karaca, “Aradan geçen 31 yılda hala eserlerinin elden ele, fikirlerinin kulaktan kulağa geçiyor olması, Mumcu’nun katledilerek bile susturulamadığının ispatı olsa da, bu kara günlerde yokluğu ilk günkü gibi derin hissedilmektedir. Bugün Uğur Mumcu gibi gerçeğin anlatıcılarına ihtiyaç duyuyorsak, hakikati ortaya çıkartmaya uğraşırken sindirilmeye çalışılan gazetecilere sahip çıkmamız şarttır” ifadesini kullandı.

Karaca, gazeteci-yazar Uğur Mumcu’nun katledilişinin 31. Yıldönümü nedeniyle bir açıklama yaparak, yine 24 Ocak’ta 2001 yılında kanlı bir suikaste kurban giden Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan’ı da andı.

“UNUTMAYACAĞIZ!”

“Uğur Mumcu; ulaştığı belgeleri açıklayabilen, ülkede ve bölgede yaşanan olaylar hakkında çözümlemeyle doğru tespitler yapabilen cesur bir gazeteciydi. Uğur Mumcu’nun şahsında kamuoyunda etkili, itibar edilen, bağımsız, rejimin ödünsüz savunucusu bir kalem susturulmak istenmiştir” diyen Erkan Karaca sözlerine şöyle devam etti: “Sakıncalı piyade” olarak bilinen Uğur Mumcu’nun, “vurulduk ey halkım, unutma bizi” şeklindeki sözlerini hatırlatarak, “Usta gazeteci Uğur Mumcu ile Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan başta olmak üzere tüm demokrasi şehitlerini anarken; asıl yapılması gerekenin onlarla özdeşleşmiş kavramları anlamak, bu kavramları sahiplenmek, en önemlisi soran ve sorgulayan bir toplum olmamız gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz”

Aralarında Muammer Aksoy, Doç. Dr. Bahriye Üçok, Çetin Emeç, Turan Dursun, Musa Anter ve Uğur Mumcu, Eşref Bitlis, Ahmet Taner Kışlalı, Necip Hablemitoğlu, Ali Gaffar Okkan gibi birçok aydın düşüncenin karanlık güçler tarafından katledildiğini hatırlatan Erkan Karaca, 24-31 Ocak Adalet ve Demokrasi Haftasında demokrasi savaşçısı aydınların anıldığını bildirdi. Karaca, “Unutmayacağız! umutsuz olmayacağız! Laik demokratik cumhuriyetimizi ilelebet yaşatacağız” şeklinde konuştu.