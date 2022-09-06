Batı Trakya Gazeteciler Derneği’nin ev sahipliğindeki programa Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve TGF Onursal Başkanı, CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel de katıldı. Toplantının açış konuşmasını yapan Batı Trakya Gazeteciler Derneği Başkanı Necmi Işıksal, bu organizasyonun Tekirdağ’da olmasından büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

TGF Genel başkanı Yılmaz Karaca da yerel basının içler acısı durumunu anlatarak, siyasi irade tarafından Anadolu basınının bitirilmek istendiğini belirterek, “Anadolu basının sorunlarını sürekli dile getirdiğimiz halde basının sorunlarına bir türlü eğilmeyenlerin adeta gözleri görmüyor, kulakları da duymuyor” dedi.

TGF Onursal Başkanı ve CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, Türkiye’nin basın özgürlüğünde çok geride olduğunu belirterek, “Yeni yasa demoklesin kılıcı gibi. Niyete bağlı yargı sistemi oluşturulmuş. Basının gözünü korkutan ve cezalandıran bir sistem.” diye konuştu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da, “Biz basının zor durumda olduğunu biliyoruz ve bu nedenle elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz. Türkiye’den ve yurt dışından bu kadar gazeteciyi Tekirdağ’da ağırlamaktan çok mutluyuz” ifadesini kullandı.



(Haber Merkezi)

