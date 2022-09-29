ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Karabük Üniversitesi Rektörlüğü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 58 sözleşmeli personel alacak.

Adaylar başvurularını ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde Karabük Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı'na şahsen yapacak. Süresi içerisinde yapılmayan, eksik belge ile yapılan, nitelikleri uygun olmayan adayların başvuruları ile faks veya posta yolu ile yapılacak başvurular işleme alınmayacak.

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan yalnızca birine başvuru yapabilecek. Birden fazla pozisyona başvuru yapan adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacak.

Başvuru bitiş tarihi 10 Ekim 2022'dir.

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