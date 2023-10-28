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Cumhuriyet’imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük bayram olarak nitelediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten TEMAD Başkanı Ertan Karabıyık; “Bizlere emanet edilen bu armağanı, temin ve muhafaza etmek için yemin etmiş Astsubay toplumu olarak kıymetli günümüzün, gururunu ve heyecanını yaşıyor, TSK’da, yurdumuzun her köşesinde, yaşayarak öğrendiğimiz milli kültürümüz Cumhuriyeti, TEMAD çatısı altında kurumsal bir yapıyla, Milli Bir Güç olarak ülkemiz genelinde yaygın teşkilatlarımızla birlikte, emeklilik hayatımızda da milletimizle beraber coşkuyla kutluyoruz” dedi.

Milletimizin bağımsızlığından ve hürriyetinden asla taviz vermeyeceğinin tüm dünyaya haykırışının bir ifadesi olan Cumhuriyetin dün şanlı atalarımıza, bugün kendilerine ve yarın ise yetişmekte olan gençlere emanet olduğunu kaydeden Ertan Karabıyık yaptığı yazılı açıklamada şu görüşlere yer verdi: “

Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk adaşı Tıbbiyeli Mustafa ile inkılaplar hakkında konuşurken, - Tıbbiyeli Mustafa: “Bu uğurda ölmeliyiz!” diyerek bağırır,

- Mustafa Kemal de bunun üzerine: “Mesele ölmekte değil idealimizi yaratmak, yapmak ve yerleştirmektedir!” der.

Bizlere düşen görev ise bu ideali yaşatmak için mücadeleye devam etmektir. Cumhuriyetimizin kazanımlarına sahip çıkmak, atalarımıza ve gelecek nesillerimize karşı borcumuzdur. Bu duygu ve düşüncelerle, Büyük Önderimiz Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını, canından aziz bildiği vatanı için kanlarını bu toprağa dökmüş şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ederken kahraman gazilerimizi saygıyla ve şükranla anıyorum. Cumhuriyet Bayramımızı en kalbi sevgilerimle kutluyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Ebedi ve Kutlu Olsun”