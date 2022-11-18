“19” plakalı iki şehrin kardeşliğini pekiştirecek anlamlı etkinliğe Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, AK Parti İl Başkanvekili Ali Evlüce, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “Karabağ’dan getirdiğimiz toprakla dikeceğimiz bu meşe ağacını, Ermeni zalimlerinin yakıp yok ettikleri ormanların yerine anıtsal olarak burada dikeceğiz, gözümüz gibi bakacağız ve Karabağ’ı şehitliğimizde yaşatacağız. Rabbim tüm şehitlerimize rahmet etsin. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim etsin” diye konuştu.

AK Parti İl Başkanvekili Evlüce, de “Belediye Başkanımıza bu duyguyu bizlere yaşattığı için teşekkür ediyoruz” dedi.

MHP İl Başkanı Karapıçak ise “Belediye Başkanımız ve beraberindeki heyetin kardeş şehir Fuzuli’ye yaptıkları ziyaret anlam açısından bizleri hem gururlandırdı hem de duygulandırdı. Teşekkür ediyoruz” dedi.

Çorum Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Adem Mert ve Çorum Muharip Gaziler Derneği Başkanı Muharrem Gül’de bu anlamlı etkinliği düzenleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Karabağ şehitleri anısına hatıra olarak meşe ağacı toprakla buluşturuldu. Program sonunda katılımcılar şehit mezarlarını ziyaret ederek dua etti.



(Volkan SINAYUÇ)

