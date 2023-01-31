Alaca ile Alacahöyük'te kar kalınlığı 15 santimetreye yaklaşırken, bölgede ekipler karla mücadele çalışmalarına da başladı.

Kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen Boğazkale ilçesinde Hattuşa Ören Yeri'ne de ulaşımda güçlük yaşandı.

Yarıyıl tatili nedeniyle evlerinde bulunan çocuklar, ilçede uzun aranın ardından etkili olan kar yağışını sevinçle karşıladı.

Öte yandan tarımsal üretimde öne çıkan Boğazkale ve Alaca ilçelerindeki yoğun kar yağışı, çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Alaca ilçesinde çiftçilik yapan İslam Bıçak, çiftçiler olarak uzun zamandır yağış beklediklerini dile getirerek, “Kar yağışı verime etki edecektir. Her yerde kuraklık vardı. Beklenen kar gecikse de geldi. Mahsulümüze yarayacağını düşünüyoruz. Yağış olmasa su sorunumuz olacaktı” diye konuştu.

Meteorolojik tahminlere göre kentte kar yağışı, aralıklarla hafta sonuna kadar etkili olacak.

(AA)

