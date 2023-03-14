Ferhat T.(38) idaresindeki 61 K 3608 plakalı TIR, Çorum-Samsun kara yolu Çorum istikameti Sıklık mevkiinde kayarak bankete çarptı.

Çorum-Mecitözü yolu 10. Kilometresinde ise İbrahim E.(45)'in kullandığı 34 EKV 150 plakalı otomobil park halindeki 19 VT 325 plakalı TIR'a arkadan çarptı

Her iki kazada da sürücüler ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan Murat M.K.(29) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk mudahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.