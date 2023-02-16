Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem sonrası Çorum FK kaptanı Murat Yıldırım depremzedelere bağışlamak adına tüm takım futbolcularının imzaladığı formasını satışa çıkarmıştı. Satışa çıkan formaya farklı illerden de futbolsever talip olurken, en son yapılan açık arttırma sonunda kaptan Yıldırım’ın forması 25 bin TL karşılığında Çorumlu Hasan Kaya’nın oldu.

Kaptan Murat Yıldırım formasını teslim etmek üzere Hasan Kaya ve ailesini Çorum FK tesislerine davet etti. Elleri ile formasını teslim eden Yıldırım, Kaya’ya teşekkür etti.

(Rıfat KARA)

