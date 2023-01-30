Geçen sezon başında Çorum FK’ya katılan Murat Yıldırım, Kahramanmaraşspor ve Vanspor maçlarında olmak üzere sezonu 2 golle kapatmıştı. Deneyimli futbolcu, geçen sezona göre bu sezon daha az süre almasına rağmen gol sayısı bakımından geçen sezonki performansının üzerine çıktı. Bu sezon Sivas Belediye ve Bayburt Özel İdare maçlarından fileleri iki kez havalandıran Murat Yıldırım, Nazilli Belediye maçının 34.dakikasında attığı güzel golle hem farkı ikiye çıkartıp takımını rahatlattı, hem de gol sayısını 3’e yükseltti.

(Hüseyin AŞKIN)

