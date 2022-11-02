Kantin kira artış oranına sınırlandırma getirilmesi taleplerinin olumlu sonuçlanması üzerine açıklamalarda bulunan TESK Genel Başkanı Palandöken, “Konfederasyonumuzun Genel Kurulu’nda kira artışının yüksekliği nedeniyle sıkıntı çeken kantinci esnafının sorununun çözülmesi için Sn.Cumhurbaşkanımıza arz ettiğimiz kira oranın yüzde 25 ile sınırlandırılması talebimizin gerçekleşerek hayata geçirilmesi camiamız açısından sevindirici. Alınan bu kararla birlikte 20 bin kantinci esnafımız rahat bir nefes alacak ve daha iyi hizmet sunacak.” dedi.

Yüksek fiyat artışının alınan bu kararla birlikte önleneceği konusuna dikkat çeken Palandöken, “2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı boyunca kantinlerdeki kira artışını yüzde 25 oranıyla sınırlandırma kararını açıklayan Milli Eğitim Bakanı Sn Mahmut Özer’e kantinci esnafımız adına teşekkür ederken bu kararın başta yerel yönetimler ve vakıflar olmak üzere tüm özel sektöre de örnek olmalı” ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)

