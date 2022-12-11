Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ÇESOB)’da gerçekleştirilen toplantıya Milli Eğitim Şube Müdürü Ömer Özdemir, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal, 32 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hasan Eker, Oda yöneticileri ve çok sayıda kantinci esnafı katıldı.

Toplantıda, Bakkallar ve Bayiler Odası’na kayıtlı kantinci esnafının yaşadığı sorunlar görüşülerek, çözüm önerileri ele alındı.

Toplantıda konuşan ÇESOB Başkanı Recep Gür, içinde bulunduğumuz ekonomik koşullardan dolayı kantinci esnafının da zor günler yaşadığını ifade etti. Bu zor sürecin el birliği ile atlatılacağına olan inancının tam olduğunu vurgulayan Gür, “En büyük rekabetiniz hizmet ve kalitede olmalı” diyerek, tüm kantinci esnafına hayırlı kazançlar temennisinde bulundu.

Milli Eğitim Şube Müdürü Ömer Özdemir ise, en değerli varlıklarımız olan çocukların sağlığını kantincilere emanet ettiklerini söyledi.

Kantinci esnafından öğrencilerin güvenliği ve gıda güvenliğine önem vermeleri gerektiğini dile getiren Özdemir, “Kendi evlatlarınıza yedirmediğiniz, içirmediğiniz ürünleri öğrencilere kesinlikle satmayın ve tarihi geçmiş ürünlere dikkat edin” uyarısında bulundu.

Konuşmaların ardından kantinci esnafının yaşadığı sıkıntıları, talepleri ve çözüm önerileri üzerinde değerlendirmelerin bulunduğu toplantı soru- cevap şeklinde devam etti.

(Haber Merkezi)

