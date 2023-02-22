Çorum Belediyesi çalışanı Ahmet Göklen’in uzun süredir yakalandığı kanser hastalığı nedeni ile tedavi gördüğü sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kuyumcu Köyü’nden gelme, Mehmet Göklen’in oğlu, Engin Göklen’in kardeşi, Çorum Belediyesi’nden emekli Mustafa Göklen’in yiğeni olan olan merhumun cenazesi dün öğle namazının ardından Akşemseddin Cami'nde kılınan cenaze namazından sonra Ulumezarlık'ta sevenleri tarafından toprağa verildi.

Öte yandan Çakır Köyü’nden gelme, ArdifArif Koçak ve Eda Cihan’ın babası, Fatma Koçak’ın eşi, Bekir Cihan’ın eniştesi, Yakup Cihan’ın kayınpederi sıvacı ustası Davut Koçak’ın da cenaze namazı aynı yerde kılındı. Davut Koçak da Ulumezar’da toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhumlara Allah’tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

