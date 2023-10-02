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Ortaköy İlçesi’nin Cevizli Köyü nüfusuna kayıtlı olup Çorum merkez Bahçelievler Mahallesi’nde ikamet eden Esme Sakarlı (85) regl kanseri olması nedeniyle evinde tedavi görüyor.

Bakacak kimsesi olmadığı için kızının ilgilendiği Esme Sakarlı, temizlik ve medikal malzemeler, tedavi apartı ile kış mevsiminde ısınabilmek amacıyla doğalgaz giderlerinin karşılanması için yardım bekliyor.

ÇARESİZ KALDI

Eşi yıllar önce vefat eden Esme Sakarlı, yüzde 89 oranında raporlu. Kızının yanında kalan Esme Sakarlı, regl kanseri olduğu için hasta bezi, coloplast torbası, temizlik ve tedavi apartı gibi ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çekiyor.



YARDIM İSTİYOR

Şengül Sakarlı ise başka bakacak kimsesi olmadığı için hasta ve yaşlı annesinin yanından ayrılamıyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Şengül Sakarlı, “annem regl kanseri oldu. Medikal ve temizlik giderlerini karşılamakta zorlanıyoruz. Annem Huzurevi’nde kalmak istemiyor, sürekli ağlıyor. Onu Huzurevi ortamına bırakmak istemiyoruz. Bizim de imkanlarımız sınırlı. Ancak SSK maaşı var ama 3’e bölünüyor. Sadece 3.800 TL maaş alıyor. Bakım parası çıkmıyor, kısmi olarak yararlanıyoruz. Kendim için hiçbir şey istemiyorum. Gıda veya herhangi bir talebimiz de yok. Sadece annemin tedavisi için medikal giderlerin, temizlik malzemelerinin karşılanmasını istiyorum. Ayrıca önümüz kış, doğalgaz yakmakta zorlanacağız. Annem için doğalgaz desteği bekliyorum. Eczaneye borcumuz birikti. Artık hasta bezi, coloplast torbası ve apart alamıyoruz. Hayırsever kişi ve kurumların, Valiliğin, Belediye’nin desteğini bekliyoruz” dedi.

Hasta ve yaşlı kadına yardımcı olmak isteyen hayırseverler veya kurumlar, 0553 875 09 12 nolu telefondan veya Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi Keçeli Apartmanı No: 99/4 adresi ile irtibata geçebilecek.