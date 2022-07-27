İYİ Parti Sungurlu eski İlçe Başkanı Dursun Kanmış, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giden vatandaşların tedavi olamadığını savundu.

“Vatandaşın hastanede yaptırması gereken MR için randevu ayrı, tedavisi için ayrı, sonuç için ayrı ameliyat için ayrı 182’ye yönlendirip, randevu alın diyorlar” diyen Dursun Kanmış, “Hasta, müracaatta randevumuz varsa sıra veriyorlar, yoksa doktorla görüşün deyip sıra vermiyorlar. Ama doktorlar odada boş olduğu halde sistem bu biz randevulu çalışıyoruz diyorlar. 182 aradığınız zaman aradığınız doktorun sırası yok dolu diyorlar. Daha önce kendilerinden uzun uğraşlar sonucu sıra alıp, annemin göz tedavisi katarak ameliyatı için verilen günü randevu tarihinde gittiğimizde, ameliyat listesinde isminiz yok. O doktor istifa etti, yeniden 182’yi arayın başka doktora sıra alın deniyor. Arıyorsun sıra yok. Kısacası Türkiye Cumhuriyeti Devleti Hastanesi'nde bu ülkenin vatandaşı olarak kendi ülkemizde sığınmacılar kadar hizmet alamıyoruz” dedi.

“VATANDAŞ MAĞDUR,

VEKİLLER NEREDE?”

Dursun Kanmış konuyla ilgili açıklamasına şöyle devam etti; “Buradan Çorum ilimizin Valisi Mustafa Çiftçi’ye, Çorum İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı’ya sesleniyorum; “Türkiye Cumhuriyeti Devleti mülki amiri olarak, derhal gerekli soruşturma ve incelemesi yapın. Yoksa vatandaş olarak mağdur oluyoruz, tedavi hizmetleri alamıyoruz.

Kısacası vatandaşa paran varsa özele git, yoksa öl deniyor. Arada bir Çorum’da görünüp, özellikle belli kişilerin düğününde, cenazesinde poz verip, ara sırada yok şu hastaneye şu kadar doktor getirdik diye açıklama yapan, iktidar partisi AKP’nin milletvekillerine sesleniyorum. Milletin vekilleri; seçimden seçime oy istemeye geldiğiniz vatandaş için, gidin hastane polikliniklerinde ki milleti bir dinleyin. Sağlık nasıl çöktü bir görün. Ziyaretlerde devletin Valisini, il müdürünü, başhekimini başınıza dikip, belirlenmiş üç beş hasta ziyareti yapıp, başhekimlikte çayınızı içip gitmeyin. 182‘yi arayıp Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi için randevu almak istiyorum deyin. Durumu net olarak görmüş olursunuz. Tabi ki birazcık bu milletin çekmiş olduğu sıkıntılarla ilgilenmeyi düşünmeye vaktiniz olursa. Yoksa vekiller olarak siz tencere tava hepiniz bir havasınız. Nasıl olsa önemli olan listede sıraya girmek, milletvekili seçilmek.

Zaten Çorum her seçim oyu veriyor görüyorsunuz. Ama sadece yukarıdaki ağabeylerinizi kandırırsınız. Bu millet bu zorlukları gördüğü sürece gereken dersi zamanı geldiğinde gereğini yapacaktır. Benim için no problem. Gittim hastaneye, bu yapılanları gördükten sonra hastamı özel bir yerde ameliyat ettirdim. Ama diğer vatandaşlar ne olacak, kime müracaat edecek belli değil. Ama bu çöken sağlık sektörü gibi diğer eğitim, hukuk, adalette mutlaka bir gün size de lazım olacak”

(Haber Merkezi)