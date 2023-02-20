Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (SAV)'in, Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Gecesi tüm camilerde programlarla kutlandı.

İl Müftülüğü de Akşemseddin Camii'nde Miraç Kandili’ne özel program düzenledi. Akşam namazı sonrası başlayan programda İl Müftülüğü İlahi Korosu tarafından Kur'an-ı Kerim, salavat, ilahi, kaside ve Mevlid-i Şerif okundu. Ardından Miraç gecesinin öneminden bahseden İl Müftü Vekili Adem Aygül, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için dua etti.

İLÇELERDE DE DUALAR EDİLDİ

Miraç Kandili nedeni ile ilçelerde de özel programlar tertiplendi. Sungurlu’da Merkez Çarşıbaşı Şehit Akif Kapaklı Camii olmak üzere tüm camilerde dualar, mevlitler ve okunan hatimlerle ihya edildi. Yatsı namazından önce gecenin anlam ve önemini anlatan İlçe Müftüsü Süleyman Eroğlu depremden etkilenen kardeşlerimiz için dua etti. Cemaat eşliğinde eda edilen Yatsı namazından sonra cami cemaatinin Kandillerini tebrik etti.

Müftü Eroğlu, Miraç Kandilinin tüm ilçemize vatanımıza ülkemize ve dünyamıza hayırlar getirmesini temenni etti. Eroğlu, “Tüm halkımızın Kandilini tebrik ediyor Cenâb-ı Allahtan tekrarını nasip etmesini niyaz ediyorum” şeklinde konuştu.

Çorum’un İskilip İlçesi’nde de Miraç Kandili, vatandaşlar tarafından büyük bir coşkuyla kutlandı. Camilere akın eden vatandaşlar dualar ederek güzel dileklerde bulundu.

İskilip Ulu Camii’nde düzenlenen programda İlçe Müftüsü Şuayip Güllü vaazında gecenin anlam ve önemine vurgu yaparken, bu gece büyüklerin unutulmaması gerektiği, gecenin ihyası için namaz ve dua ile taçlandırılması tavsiye etti. Namaz öncesi İlçe Müftülüğü Ulu Cami hocaları tarafından Kur'an'ı Kerim okundu. Vatandaşlar Miraç gecesinin tüm İslam alemine kutlu olması temennisinde bulundu.



(Haber Merkezi)

