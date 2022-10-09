Mevlit Kandili dolayısıyla Çorum’da İl Müftülüğü tarafından Ulucami’de Mevlid Kandili özel programı düzenlendi. İl Müftüsü Muharrem Biçer, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile çok sayıda yetkilinin katıldığı programa vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi. Vatandaşlar kandilin ülkemize ve dünyaya sağlık, huzur, mutluluk ve barış getirmesi için dua etti.

Mevlid Kandili nedeniyle Çorum merkez ve ilçelerinde vatandaşlar camilere adeta akın etti. Müftü Biçer ile Başkan Aşgın programın ardından vatandaşların kandili tebrik edildi. Programın ardından Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından vatandaşlara Ulucami’de sıcak süt ikram edildi.



(Volkan SINAYUÇ)

