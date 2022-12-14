İç Hastalıkları Uzmanı Özkan Kurt, Eczacı Dilara Yıldırım ve Diyabet Hemşiresi Bilge Arslan tarafından hasta ve hasta yakınlarının kan şeker ölçümleri yapılarak konu hakkında eğitim, bilgilendirme danışmanlık hizmeti verildi.

Osmancık Devlet Hastanesi’nce yapılan açıklamada Diyabet Günü için iki ayrı tema belirlendiği, Dünya Sağlık Örgütü’nün temayı “Diyabet Tedavisi ve Bakımına Erişim” olarak ilan ettiği, bu alanın en önemli paydaşlarından olan Uluslararası Diyabet Federasyonu’nun ise “Yarınları Korumak İçin Eğitim” temasını duyurduğu dile getirildi.

“Her ne kadar iki farklı tema olsa da, her iki tema da diyabet konusunda çok önemli iki ayrı konuya odaklanmaktadır” denilen açıklamada dünyada 537 milyon yetişkinin diyabet ile yaşadığı, 2045’de bu rakamın 800 milyona yaklaşacağı ve diyabetlilerin neredeyse yarısının bu hastalığın farkında bile olmadığı vurgulandı. 2021 yılında diyabetli hastalar için 966 milyar dolarlık sağlık harcaması yapıldığı ve bunun küresel sağlık harcamalarının yüzde 9’una karşılık geldiği belirtilen açıklamada geçen yıl 6,7 milyon insanın diyabet nedeni ile öldüğü kaydedildi.

Açıklamada; “Sağlıklı ve aktif bir hayat tarzının benimsenmesi diyabetten korunmak için en önemli unsur durumundadır. Bunu kolaylaştırmak amacıyla hazırlamış olduğumuz “Yetişkinlerde ve Çocukluk Çağı Obezitesinin Önlenmesi ve Fiziksel Aktivite Eylem Planımız 2019-2023” tüm paydaşlarla birlikte uygulanmaya devam edilmektedir. Ayrıca Türkiye Diyabet Programı’nın 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesi çalışmaları tamamlanmış durumdadır” denildi. .

(Haber Merkezi)

