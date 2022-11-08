DEVA Partisi İl Başkanı Elvan Can Çabuk, “Kaynağı sadece insan olan ve gelişen teknolojiye rağmen yapay olarak üretilmeyen tek ilaç kandır. Kan bağışı yaparak hiç tanımadığınız 3 hastanın şifasına vesile olarak hem manevi anlamda yaşadığınız mutluluk hem de hemolobin değeriniz yüksekse sağlığınız olan faydası tartışılmaz.

DEVA Partisi İl Yönetimi ile birlikte Kızılay Haftası vesilesi ile hem ruhen hem bedenen şifa arayışına dahil olmak istedik. Kan damlalarımızın başka bir vatandaşımıza deva olması için kanlarımızı bağışladık. Bu ziyaretimizde bizlere eşlik eden ve güzel ev sahipliğinden dolayı müteşekkir olduğumuz Türk Kızılay Çorum Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Senem Çavuş hanımefendi bizleri bu konuda aydınlattı” dedi.

Bazı dönemlerde kan bağışının azaldığını hatırlatarak kan ihtiyacının arttığını hatırlatan Çabuk, “Kan verirken bireyler kan uygunluğu için önce çeşitli değerlere bakılıyor. Daha sonra Hayatınızdan ayıracağınız 5 dakika zamanla 3 hastayı hayata bağlıyorsunuz. Sağlıklı her bireyin vatandaşlık vazifesi olan bu görev için tüm Çorumluları kan bağışına davet ediyoruz. Tüm ülke olarak, hepimiz erkekler 3 ayda bir kez, kadınlar ise 4 ayda bir kez kan bağışında bulunalım ki birbirimize DEVA olalım. Türk Kızılay Çorum Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Senem Çavuş ve çalışma arkadaşlarını misafirperverlikleri ve bilgilendirmeleri için teşekkür ederiz” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

