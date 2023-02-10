Kan stoklarının şuan itibariyle yeterli miktarda olduğunu, ilerleyen günlerde kana daha fazla ihtiyaç duyacaklarını ve kan bağışının sürekli olarak ihtiyaç duyulacak miktarda tutulması gerektiğini belirten İl Müdürü Yıldırım, “Kan bağışına destek veren Çorum halkına teşekkür ediyoruz” dedi.

Saat Kulesi karşısında kurulan Kızılay çadırına ekmek, su, kıyafet, gıda ve temizlik malzemeleri bırakılabileceğinin altını çizen Yıldırım, acil olarak ayni malzemelere ihtiyacı olduklarını, nakdi ve ayni bağışları hızlı bir şekilde derem bölgelerine gönderdiklerini belirtti.

Yıldırım, Kızılay Çorum Şubesi olarak 10’dan fazla kamyon ve TIR’ı deprem bölgelerine gönderdiklerini ifade etti. (Haber Merkezi)

