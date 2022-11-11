Alınan bilgiye göre soğan nakliyesi için merkez Çeşmeören Koyü'ne gelen M.B., nakliye alanından hareket ettiği esnada yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 68 yaşındaki Mustafa Kaplan'a çarptı.

M.B., çarptığı kişinin kullandığı kamyonun altında kaldığını görünce sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Durumun ihbarı ile olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kamyonun iki lastiği arasına sıkışan Mustafa Kaplan'ın hayatını kaybetti belirlendi.

Mustafa Kaplan'ın cenazesi olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

