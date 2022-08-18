H.H. idaresindeki kamyonet ile G.T.’nin kullandığı 25 SD 346 plakalı otomobil Organize Sanayi Bölgesi 7. Cadde’de çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araç sürücüleri ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan F.S.S., Z.S. ve K.S.T., yaralandı. Yaralanan 5 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(Tugay GÖKTÜRK)

