Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Zerrin Güngör ve Kurul üyeleri önceki gün ilimize geldi. İlk olarak Vali Mustafa Çiftçi’yi makamında ziyaret ederek bir süre görüşen Güngör ve beraberindeki Kamu Görevlileri Etik Kurulu üyeleri daha sonra Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile makamında görüştü.

Kamu Görevlileri Etik Kurulu üyeleri daha sonra ise Devlet Tiyatro Salonu’nda düzenlenen programa katıldı. İlimizde görev yapan kamu yöneticilerinin tamamının katıldığı programda Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkan Vekili Lemzi Çöplü, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Zerrin Güngör birer konuşma yaptı.

“Kamu Yönetiminde Etik ve Etik Davranış İlkeleri” isimli eğitim konferansında Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İnayet Aydın bir sunum yaptı. Etiği, “İnsan tutum ve davranışlarının iyi-kötü ya da yanlış-doğru bakımından bir değerlendirmesini yapmak” olarak tanımlayan Prof. Dr. Aydın, etiğin birinci ilkesinin de zarar vermemek olduğunu, kamu etiğinin kamu görevlilerinin kamu hizmetini yerine getirirken karar alma ve yönetsel süreçlerde uymaları gereken etik ilke ve kurallar olduğunu dile getirdi.

Kamu görevinin bir emanet olarak değerlendirilmesi gerektiğini anlatan İnayet Aydın, bu emanetin günü geldiğinde en iyi şekilde yerine getirilerek devredilmesi gerektiğini dile getirdi. Kamuda insanların farklı hiyerarşik makamları veya görevleri olabileceğini ancak insanların onurda eşit olduğunu hatırlatan Aydın, bu nedenle kamuda adaletin dağıtılması ve birlikte çalışan herkesin onurunun korunmasının önemine de değindi.

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Zerrin Güngör, Vali Çiftçi ve Başkan Aşgın’ı ziyaret etti.



(Volkan SINAYUÇ)