Çorum Valisi Mustafa Çiftçi’nin Kırşehir Kaman Kaymakamlığı döneminde tanıştığı Yönetim Danışmanı, Eğitimci ve Koç Dr. Mahmut Naci Çuhacı tarafından verilen iki günlük program Devlet Tiyatro Salonu’nda yapıldı.

“Kişisel Gelişim Eğitim Programı” için ilimize gelen Dr. Mahmut Naci Çuhacı ilk olarak Vali Çiftçi’yi makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Daha sonra ise Çorum Valiliği tarafından düzenlenen eğitime geçildi. Programa Vali Yardımcıları, İlçe Kaymakamları, İl İdare Şube Başkanları, Kurum Müdürleri, İlçe Müdürleri ve Şube Müdürleri ile birlikte Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da katıldı.

Programda Çuhacı tarafından kamu personeline “İlişki, Zaman, Tören, Verimlilik, Stres ve Öfke Yönetimi” gibi konularda çeşitli bilgiler verildi.



(Haber Merkezi)

