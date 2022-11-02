ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunda Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan 9. dereceli uzman yardımcısı kadrolarında görevlendirilmek üzere başarı durumları dikkate alınarak 9 kişilik aday personel seçimi için giriş sınavı yapılacak.

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Sınav başvuruları 31/10/2022 tarihinde başlayıp, 13/11/2022 tarihinde saat 23.59 itibariyle sona erecek. Başvurular e-Devlet üzerinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek olup, ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile süresi içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak.

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