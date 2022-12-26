2.Lig Beyaz Grup’ta “Birlikte başaracağız” sloganıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, ikinci yarı hazırlıklarına Antalya’da başladı. Kırmızı-siyahlı ekipte moraller bir hayli yüksek.

Sezonun ilk yarısını 18 Aralık’ta Arnavutköy Belediye ile oynadığı maçla tamamlayan Çorum FK, 5 günlük iznin ardından, Cumartesi günü Antalya-Lara’da ikinci yarı hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Tahsin Tam nezaretinde, Titanic Otel’in tesislerinde akşam yapılan kampın ilk antrenmanına, yurtdışında olan Murat Yıldırım, Ferhat Yazgan ve Atakan Akkaynak katılmadı. Yenileme çalışmasının yapıldığı ilk antrenmanda teknik heyet ve futbolcuların morallerinin yüksek olduğu görüldü.

DÜN ÇİFT İDMAN

Çorum FK, dünü ise çift idmanla geçirdi. Kırmızı-siyahlı ekip, günün ilk antrenmanını sabah otelin fitnes salonunda kuvvet çalışması olarak yaparken, akşam ise otelin sahasında toplu çalışma yaptı. Bu antrenmanlara da Murat, Ferhat ve Atakan katılmadı.

Kırmızı-siyahlılar, bugünü de çift antrenmanla geçirecekler.

Çorum FK’nın Antalya kampı iki etap şeklinde yapılacak. Kampın ilk etabı 31 Aralık Cumartesi günü, sabah yapılacak antrenmanla sona erecek. Öğleden sonrayı ve 1 Ocak Pazar gününü izinli olarak geçirecek olan kırmızı-siyahlılar, 2 Ocak’ta ikinci etap hazırlık dönemine başlayacaklar.

İkinci etap kamp dönemi 8 Ocak Pazar günü sabah antrenmanıyla sona erecek olup, futbolcular Pazartesi gününü izinli olarak geçirdikten sonra, 10 Ocak Salı günü Çorum’da toplanıp, 15 Ocak’ta Şanlıurfaspor’la oynanacak ikinci yarının ilk hafta maçının hazırlıklarına başlayacaklar.

(Hüseyin AŞKIN)

