Merhum Ahmet Özkiremitçi, Belkıs Susam, Nesrin Kömürcü, Mustafa Özkiremitçi ve Ayşe Özkiremitçi’nin anneleri, Mustafa ve Ömer Kömürcü’nün anneanneleri olan Kamile Özkiremitçi’nin cenazesi, Akşemseddin Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verildi.

Cenazeye ailesi ve sevenleri ile birlikte Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı ÇORUM HABER Genel Müdürü CHP Çorum Milletvekili Aday Adayı Mehmet Yolyapar, İYİ Parti Çorum Milletvekili Aday Adayı Bekir Özsaçmacı ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Ömür SOYTEMİZ)

