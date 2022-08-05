Kalkilya ile kardeş şehir protokolü imzalamak üzere Filistin’e giden Türk heyeti Kalkilyalı tüccar ve iş insanlarıyla bir araya geldi.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, AK Parti Belediye Meclis Üyeleri Ertuğrul Eren, Bülent Özdoğan, Ubeydullah Ahıskalı, MHP Belediye Meclisi Grup Başkanı Selim Güloğlu ve Belediye Strateji Geliştirme Müdürü Talat Tekin’den oluşan heyet Kalkilya Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti.

Vali Mustafa Çiftçi burada Kalkilya Valisi Rafii Revacibe, Belediye Başkan Vekili Munzer Nazzal, Kalkilya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tarig Shawar ve şehrin çok sayıda ileri gelen iş insanı ve sanayicisine Çorum’un tarım, ticaret ve sanayisi hakkında bilgiler verdi. Ortak çalışmalar yapılabilecek alanlar olduğunun altını çizen Vali Çiftçi, Kalkilyalı iş insanlarını Çorum’a davet ederek Çorum’daki sanayi ve ticarete yönelik çalışmaları yerinde incelemeleri tavsiyesinde bulundu.

İki şehir arasında benzer ticaret alanlarının bulunduğuna vurgu yapan Vali Mustafa Çiftçi, bu alanlarda ticaretin daha da geliştirilebileceğinin altını çizdi.

Kalkilya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı TarigShawar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek iki kardeş ülkenin iki kardeş şehrinin ilişkilerinin daha da artması için çalışmalar yapacaklarını belirterek oluşturacakları bir heyet ile kısa süre içerisinde Çorum’a geleceklerini ifade etti. (Haber Merkezi)