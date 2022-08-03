Burhan Sönmez ve Bilal Sabas’ın sahibi olduğu Sönmez Orman Ürünleri “kalite zemin ve sağlıklı yaşamın adresi” sloganıyla sektörde iddialı bir şekilde yoluna devam ediyor.

Gülabibey Mahallesi Ata Caddesi No: 19/A adresinde faaliyet gösteren Sönmez Orman Ürünleri’nde zemin, tavan, duvar ve merdiven kaplamalarda 400 çeşit laminant parke modeli bulunuyor.

Sektörde çıraklıktan başlayarak gelen 15 yıllık tecrübelerini önce Çorum ve ilçelerinde sonra da tüm Türkiye’de gösterdiklerini kaydeden Sönmez ve Sabas, şunları söyledi:

“Firma olarak laminant modeli yanı sıra iç kapı ve çelik kapı satışı ve montajında da iddialıyız. Villa, ofis, daire, bağevleri, siteler gibi tüm yaşam alanlarında hizmet vermekteyiz. Balkon ve apartman boşluklarına, evcil hayvan ve çocuklar için güvenlik filesi de yapıyoruz.

Tahta taban, lambiri, lamine sistre cila da yaptığımız işlerden bazılarıdır.

Ürünlerimizde 10-25 yıl garantili firmalarla çalışıyor olup işçilikte de 2 yıl garanti süresi vermekteyiz. Kendi bünyemizde bulunan usta arkadaşlarla işlerimizi yapmaktayız.

Perakende müşterilerimize 100 metrekare laminant parke yaptırana 3 metrekare dekoratif halı veya 200 TL akaryakıt çeki vermekteyiz. Ayrıca Sönmez Orman Ürünleri instagram adresinde takip eden ve bizi etiketleyen müşterilerimize 60 gün süresi olan çekilişlerde kazanan 3 müşterimize kendi belirlediği bir adet odasını 25 metrekare laminant parkesi bizden hediye olarak yapılacaktır. Ödemelerde kredi kartına taksit uygulanmaktadır.

Yapılan zemin işleri iş bitiminde çevre temizliği yapılıp müşteriye teslim edilir.” (ADVERTORİAL)