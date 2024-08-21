Paris 2024 Olimpiyatları'nda güreş milli takım antrenörlüğü yapan Çorum Belediyesi Spor Kulübü antrenörü Levent Kaleli, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ı ziyaret etti.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ile görüşen Kaleli, desteklerinden dolayı teşekkür etti. Kaleli'nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Aşgın ise kendisi ise gurur duyduklarını belirterek kariyerinde başarılar diledi.

Ziyaret, karşılıklı hediye takdiminin ardından sona erdi.

Editör: RIFAT KARA